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Коли замість штрафу за порушення
ПДР можна вимагати усне...

Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19

Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...

Пропонуємо до обговорення:
Часто можна отримати штраф за дріб’язкове порушення, яке не спричиняє і не може по своїй природі спричинити жодних наслідків.

Дивися повний текст Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне зауваження.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19

Если начать требовать, то мне кажется устным не отделаться ) А вот найти общий язык по человечески то можно и отделаться устным.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:28

легче с деревом найти общий язык чем с етими блюстителями отморожеными
велвел
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:42

  alex_dvornichenko написав:... А вот найти общий язык по человечески то можно и отделаться устным.

Для понимания человеческого им нужен грамотный переводчик в виде юриста. Без переводчика полицаи понимают только язык денег. На прошлой неделе ограбили знакомого на взятку 500 грн за выключенный ближний свет днём на трассе. Если заметят, что человек спешит, вымагают суммы больше, чем официальный штраф.

Я взятки не даю, так меня пару лет назад возили по наркоцентрам 2 часа, зная, что ничего не найдут (на наркомана не похож, веществ, включая алкоголь и никотин, не употребляю последние 35 лет, т. е. сколько живу). Тоже спешил, по-этому и нарушил, но им не нужно выписывание штрафа, им от людей нужна наличка
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:15

Re: Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне

Не знаю как сейчас, но 15-25 лет назад я получал устные замечания без штрафа (не пристёгнутый ремень 2 раза, неправильное направление света фары и люфт маятника по одному разу).
avk
 
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