Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...

Додано: Пон 12 кві, 2021 10:41

Та ладно. Не нагнетайте. Разные бывают ситуации, но если нарушение не значительное, то и сейчас без проблем можно сойтись на устном. главное не быковать и понимать, где ты прав, а где нет. У меня за последних 3-4 года раз 5 подобные ситуации были. Раз за ближний свет - ехал с габаритами (хотя там и штрафа нет в кодексе). Раз за непредоставление преимущества на нерегулируемом перекрестке. Раз не уступил копам при включенных красных маяках. и раз был - за невключенный поворот при развороте. Точней он автоматом выключился при выравнивании руля. И ни разу никто ничего не вымогал