Часто можна отримати штраф за дріб’язкове порушення, яке не спричиняє і не може по своїй природі спричинити жодних наслідків.
Дивися повний текст Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне зауваження.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19
Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне зауваження.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:19
Если начать требовать, то мне кажется устным не отделаться ) А вот найти общий язык по человечески то можно и отделаться устным.
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:28
легче с деревом найти общий язык чем с етими блюстителями отморожеными
Додано: Пон 12 кві, 2021 08:42
Для понимания человеческого им нужен грамотный переводчик в виде юриста. Без переводчика полицаи понимают только язык денег. На прошлой неделе ограбили знакомого на взятку 500 грн за выключенный ближний свет днём на трассе. Если заметят, что человек спешит, вымагают суммы больше, чем официальный штраф.
Я взятки не даю, так меня пару лет назад возили по наркоцентрам 2 часа, зная, что ничего не найдут (на наркомана не похож, веществ, включая алкоголь и никотин, не употребляю последние 35 лет, т. е. сколько живу). Тоже спешил, по-этому и нарушил, но им не нужно выписывание штрафа, им от людей нужна наличка
Додано: Пон 12 кві, 2021 09:15
Re: Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне
Не знаю как сейчас, но 15-25 лет назад я получал устные замечания без штрафа (не пристёгнутый ремень 2 раза, неправильное направление света фары и люфт маятника по одному разу).
Додано: Пон 12 кві, 2021 10:30
Как ни парадоксально но Украина превращается в полицейское государство. Ето раньше можно было отделаться устным замечанием. Сейчас полицаев на каждом шагу и тормозят безо всякой причины и намекают на деньги. При ето даже если даешь деньги то говорят мол запишем тебе минимальный штраф раз мы уже тебя остановили
Додано: Пон 12 кві, 2021 10:41
Та ладно. Не нагнетайте. Разные бывают ситуации, но если нарушение не значительное, то и сейчас без проблем можно сойтись на устном. главное не быковать и понимать, где ты прав, а где нет. У меня за последних 3-4 года раз 5 подобные ситуации были. Раз за ближний свет - ехал с габаритами (хотя там и штрафа нет в кодексе). Раз за непредоставление преимущества на нерегулируемом перекрестке. Раз не уступил копам при включенных красных маяках. и раз был - за невключенный поворот при развороте. Точней он автоматом выключился при выравнивании руля. И ни разу никто ничего не вымогал
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:26
Re: Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне
Зависит от машины. Раньше полицаям просто говорил "денег нет, взятку нечем давать", всегда сразу же отпускали с "устным предупреждением". А теперь идут на принцип, типа такая машина, а пару сотен жалко, по-этому вплоть до путешествия по наркоцентрам города
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|