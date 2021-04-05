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Коли замість штрафу за порушення
ПДР можна вимагати усне...

Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:14

Формулировка в оглавлении "ТРЕБОВАТЬ" в данный момент в Украине абсурдна.
sena_2008atp
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