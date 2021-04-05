Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 16:14
Формулировка в оглавлении "ТРЕБОВАТЬ" в данный момент в Украине абсурдна.
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:04
Вот так люблю эту тему "зависит от машины'. У меня неплохая машина и остановок полицией на пальцах одной руки за активные уже 10 лет вождения, наверное. Штрафов за это время - 1 или 2 много лет назад. У знакомого моего друга- недавно разговорились на эту тему в компании- 5-6 штрафов и 10 остановок только за 2020. В моем понимании- это дичь. Машина такого же класса, как у меня. Стаж ещё больше моего. Все зависит от прокладки между рулём и сиденьем, и все.
По теме статьи- трасса Киев Одесса, летом остановили за движение в крайней левой. Как раз 5 или 6 раз за весь мой стаж. Культурно и вежливо все прошло. Спросили права- показал. На вопрос, что нарушил- четко назвали пункт правил и что при пустой дороге должен держаться правее. Сказал спасибо, учту, качество дороги просто лучше было, вот и перестроился. Пожелали счастливой дороги и не нарушать. Так что везде есть нормальные люди. В полиции их в десятки раз больше, чем было в ГАИ. Это факт.
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