Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...
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ALexxxS написав:Разные бывают ситуации, но если нарушение не значительное, то и сейчас без проблем можно сойтись на устном.
Зависит от машины. Раньше полицаям просто говорил "денег нет, взятку нечем давать", всегда сразу же отпускали с "устным предупреждением". А теперь идут на принцип, типа такая машина, а пару сотен жалко, по-этому вплоть до путешествия по наркоцентрам города
Вот так люблю эту тему "зависит от машины'. У меня неплохая машина и остановок полицией на пальцах одной руки за активные уже 10 лет вождения, наверное. Штрафов за это время - 1 или 2 много лет назад. У знакомого моего друга- недавно разговорились на эту тему в компании- 5-6 штрафов и 10 остановок только за 2020. В моем понимании- это дичь. Машина такого же класса, как у меня. Стаж ещё больше моего. Все зависит от прокладки между рулём и сиденьем, и все. По теме статьи- трасса Киев Одесса, летом остановили за движение в крайней левой. Как раз 5 или 6 раз за весь мой стаж. Культурно и вежливо все прошло. Спросили права- показал. На вопрос, что нарушил- четко назвали пункт правил и что при пустой дороге должен держаться правее. Сказал спасибо, учту, качество дороги просто лучше было, вот и перестроился. Пожелали счастливой дороги и не нарушать. Так что везде есть нормальные люди. В полиции их в десятки раз больше, чем было в ГАИ. Это факт.
при виїзді з населеного пункту, метрів 100 від знаку - штраф за їзду з габаритами, без включення ближнього світла в сонячну погоду - вимога підписати протокол, бо ми ж вже зупинили вас, і на кожну зупинку з нас вимагають складений протокол - якщо проти - то провіримо машину на комплектність, а якщо все в порядку, то поїдемо на провірку до нарколога і т.д.