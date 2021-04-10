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Великдень 2021: скільки
коштуватимуть продукти

Великдень 2021: скільки коштуватимуть продукти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:37

Великдень 2021: скільки коштуватимуть продукти

Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками аналітиків, традиційний набір продуктів, які зазвичай кладуть у Великодній кошик, коштуватиме близько 850 гривень. Таким чином, вартість основних виробів великоднього кошика може збільшитися ще приблизно на 10-15%.

Дивися повний текст Великдень 2021: скільки коштуватимуть продукти.
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