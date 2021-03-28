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У МОЗ назвали умову завершення пандемії коронавірусу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Яніні Соколової.
Дивися повний текст У МОЗ назвали умову завершення пандемії коронавірусу в Україні
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