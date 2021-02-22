Про це повідомили в прес-релізі фонду.
Дивися повний текст Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:23
Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ.
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