Про це повідомили в прес-релізі фонду.
Дивися повний текст Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:23
Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:33
Re: Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ
Пусть у Зеленского возьмут.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:58
Re: Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ
Не хватає на хліб? Так може почати істи піроженки? )))
зі. Може пора вже привести всіх пенсів в рівні умови, і платити прожитковий мінімум, шо президенту, що бомжу?
ззі. А фонд соцстрахування реформувти і розігнати...
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