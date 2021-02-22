RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фонду соцстрахування не
вистачає коштів від ЄСВ

Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:23

Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-релізі фонду.

Дивися повний текст Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93346
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:23

І це тільки початок!
a_kharuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 13.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:33

Re: Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ

Пусть у Зеленского возьмут.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3791
З нами з: 06.08.19
Подякував: 861 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:58

Re: Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ

Не хватає на хліб? Так може почати істи піроженки? )))

зі. Може пора вже привести всіх пенсів в рівні умови, і платити прожитковий мінімум, шо президенту, що бомжу?

ззі. А фонд соцстрахування реформувти і розігнати...
change_pm
 
Повідомлень: 3328
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:10

  change_pm написав:Не хватає на хліб? Так може почати істи піроженки? )))

зі. Може пора вже привести всіх пенсів в рівні умови, і платити прожитковий мінімум, шо президенту, що бомжу?

ззі. А фонд соцстрахування реформувти і розігнати...

СоцСтрах к пенсам вообще никакого отношения не имеет :lol:
И его "клиенты" уже давно приведены к "равным условиям": выплаты от зарплаты зависят.
_hunter
 
Повідомлень: 4196
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:44

Пидпрыемец 15 лет. Только плачу налоги и ни разу в жизни не получил больничного.
miroshnich007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 05.03.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:22

Ліквідація псевдосоціальних фондів, які є годівничкою для чиновників, єдиний вихід для України. Авторитетно заявляю, як клерк середньої ланки одного з соціальних фондів
bobo
 
Повідомлень: 258
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:51

  vitaliy_berdinskikh написав:Пусть у Зеленского возьмут.

Да ладно...
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10682
З нами з: 03.11.08
Подякував: 811 раз.
Подякували: 2421 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На закупівлі вакцин від COVID-19 освоєно 40% річних коштів
R2 » Вів 30 бер, 2021 11:53
3 226
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 09:25
_hunter
Скільки коштів перераховують трудові мігранти до України...
R2 » Чет 25 бер, 2021 00:12
2 176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 бер, 2021 00:41
vitaliy_berdinskikh
Зеленський пояснив, чому гроші з «коронавірусного» фонду...
R2 » Пон 22 лют, 2021 19:06
8 417
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 14:40
Alliance

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (274)
12.04.2021 22:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.