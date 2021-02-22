Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:45
ssnet Ошибаетесь:
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:11
И? Какое отношение временное освобождение от уплаты налогов от ГНС имеет к _выплатам_ (деньгами, если что) из СоцСтраха?
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:34
Прокурор 6 лет. 2-3 раза в год беру больничный и машиной еду в Карпаты, а отпуск разбиваю на 2 части по 2 недели, в прошлом году это были Испания и Шри-Ланка
ПС. Забыл добавить, на карантин поехал на пару месяцев в Херсонскую область, зарплата пришла на карточку в полном обьеме
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:42
Ще і квартиру вже пару раз приватизував, і на пенсію підвищену йде..
А ще й можливо, що офіційні доходи сім"ї зовсім не б"ється з видатками ))) але проблем з цим немає і ніколи не буде )))
зі. Підприємець = лох )))
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