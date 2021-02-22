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Фонду соцстрахування не
вистачає коштів від ЄСВ

Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:45

ssnet Ошибаетесь: тырц
o_boiko
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:11

  o_boiko написав:ssnet Ошибаетесь: тырц

И? Какое отношение временное освобождение от уплаты налогов от ГНС имеет к _выплатам_ (деньгами, если что) из СоцСтраха?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:34

  miroshnich007 написав:Пидпрыемец 15 лет. Только плачу налоги и ни разу в жизни не получил больничного.
Прокурор 6 лет. 2-3 раза в год беру больничный и машиной еду в Карпаты, а отпуск разбиваю на 2 части по 2 недели, в прошлом году это были Испания и Шри-Ланка

ПС. Забыл добавить, на карантин поехал на пару месяцев в Херсонскую область, зарплата пришла на карточку в полном обьеме
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:42

  Grand Touring написав:
  miroshnich007 написав:Пидпрыемец 15 лет. Только плачу налоги и ни разу в жизни не получил больничного.
Прокурор 6 лет. 2-3 раза в год беру больничный и машиной еду в Карпаты, а отпуск разбиваю на 2 части по 2 недели, в прошлом году это были Испания и Шри-Ланка

Ще і квартиру вже пару раз приватизував, і на пенсію підвищену йде..

А ще й можливо, що офіційні доходи сім"ї зовсім не б"ється з видатками ))) але проблем з цим немає і ніколи не буде )))

зі. Підприємець = лох )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 20:12

Re: Фонду соцстрахування не вистачає коштів від ЄСВ

Вместо борьбы с чёрной коррупцией - предлагаем борьбу с населением, что оставило всё во имя Украины.
Имена выгодополучателей в студию!
И их офшорные счета.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:05

  miroshnich007 написав:Пидпрыемец 15 лет. Только плачу налоги и ни разу в жизни не получил больничного.


Куда тебе в 15 лет-то? Ещё возьмёшь, этих больничных, малец. :mrgreen:
Dear_Sir
 
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