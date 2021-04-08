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Банки почали автоматично
стягувати борги з українців -...

Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:25

Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...

Пропонуємо до обговорення:
Українці мають 5 млн боргів, які можна стягнути через банки.

Дивися повний текст Банки почали автоматично стягувати борги з українців - OpenDataBot.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:25

Оно то конечно хорошо, но не в нашей стране.
Представляю - без суда - списали твои денюжки и разбирайся кто и зачем
k_yemelianov
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:28

Вы бы принесли деньги в банк, где их могут молча "автоматически" отобрать, даже Вас не спросив? Очередной уникальный в мире экскремент от ж-правления закончится автоматическим опустением украинских банков, со всеми наслидками для финсистемы страны.
svk_neo
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