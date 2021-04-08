Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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Додано: Пон 12 кві, 2021 14:20
yevgen12 написав:
А к этому реестру как получить доступ?
Существует минимум с 2018 года.
https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors yevgen12 написав:
Или, возможно, приходят уведомления самим должникам?
Сложно проиграть суд и не узнать об этом.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 12 кві, 2021 16:24
Не погано б впровадити для оплати штрафів, порушив і одразу списало з карти, а от для більших сум, то вже потрібно думати.
Rainbow
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Додано: Пон 12 кві, 2021 17:12
_hunter написав: L написав: R2
Б..повний маразм. Буквально вчора по тв показували, як за підробним рішенням суду стягнули всі гроші за ДТП з людини, яка навіть прав не має, не те що машини. Причому стягнули з соц.карточки, з якої не мали права стягувати (це була виплата за загиблого в АТО сина).
Ссылку на это "вчора по тв показували" можно? -- а то сильно на сказку похоже...
https://www.stb.ua/vikna/ru/issue/vikna ... 021-17-30/
Чекаю вибачень за "казку".
ПС Я бачу, Ви не один- з Вами ще брат Коля (vitaliy_berdinskikh), який відразу побіг ставити плюсик за "казковий" пост
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Додано: Пон 12 кві, 2021 18:01
У цивілізованих країнах давно вже так. Слава Богу, що рухаємося туди теж
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Додано: Пон 12 кві, 2021 18:06
Храните деньги под матрацом. Все равно сейчас проценты по депозитам не стоит заморачиваться
asurovv960
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:03
asurovv960 написав:
Храните деньги под матрацом. Все равно сейчас проценты по депозитам не стоит заморачиваться
Золоті слова...
Козак-характерник
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:06
L написав:
Чекаю вибачень за "казку".
Из сюжета нихера не ясно, если кратко.
А что, давать ссылки сразу - религия запрещает? Или надо любову чуваку из интернета верить на слово, даже если его зовут L? И ни дай бог усомниться в словах анонимуса!!!111
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:07
asurovv960 написав:
Храните деньги под матрацом. Все равно сейчас проценты по депозитам не стоит заморачиваться
Можно подумать что исполнительная не может прийти домой, описать матрасы и выкинуть должника на мороз.
vitaliy_berdinskikh
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