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Банки почали автоматично
стягувати борги з українців -...

Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:27

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

Так я за. Это именно тот путь что нам нужен. И автоматизация выполнения решений судов одна из ступенек на этой лестнице или один из камней в этой дороге-брусчатке.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:29

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

Зацитирую одну статью

Всі ми хочемо жити щасливо та заможно. Всі ми хочемо, щоб довкола нас було якнайбільше можливостей та якнайменше загроз. Щоб можна було заробляти добрі гроші та витрачати їх із користю та задоволенням, щоб можна було задовольняти власні культурні та інтелектуальні потреби, щоб можна було почувати себе вільним та щасливим, і щоб не доводилося зайвий раз боятися за себе та близьких.

В світі багато країн, де все це є.

Практично усі вони — за рідкими винятками тих, кому зайшла карта опинитися на неймовірних покладах корисних копалин і не прогавити це щастя — йшли до цього приблизно одними і тими самими шляхами. Через вільний ринок, через потужні суспільні інституції, через встановлення та дотримання чітких, простих та зрозумілих правил, та через інноваційний розвиток. Ще ніхто не прийшов до висот через державне планування, через безлад та корупцію, через законодавство, яке можна трактувати по-різному в залежності від товщини твого гаманця та наявності кума в прокуратурі чи через ставку на чугуній, чорноземи та круторогих волів як ключову економічну перевагу.

....

Бо встановлення та дотримання чітких та зрозумілих правил — це означатиме, що за хабарі відповідатимуть не тільки прокурори, а й провідники на залізниці, а за неправильну парковку штрафуватимуть і Лексуси, і Ланоси, і тих, кому тільки на хвилиночку і навіть «а де мені стати».
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:30

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  vitaliy_berdinskikh написав:Деньги за штрафы идут в бюджет
Там речь не о штрафе, а о решении суда по взысканию ущерба по ДТП с человека, который в нем не мог даже теоретически учавствовать. И сумма была не с тремя, а с шестью нолями. Всю компенсацию за сына погибшего в АТО списали. Читайте внимательнее.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:31

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  Radon написав:Читайте внимательнее.

Читать где?

Тут что ли?
  Radon написав:Ссылку не дам


  Radon написав:И сумма была не с тремя, а с шестью нолями.

Сумма с шестью нулями это миллион, у деда на счету было 300 тысяч что в три раза меньше миллиона. Надо быть аккуратней с деталями.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 23:55

Предлагаю информационные услуги о количестве денег на любых счетах Вашего клиента по агентскому договору с представителем Исполнительной службы.
Это ж надо, такая прибавка к пенсии свалилась! )))
Реально, в консерватории шось пороблено!
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:04

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

Недоразвитая попытка обобрать пересичного и освободить банки от лишней наличности одновременно. Одно из двух да сыграет.
ruvex
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