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Finance.ua: Взыскание
по-новому. Что ждет должников

Finance.ua: Взыскание по-новому. Что ждет должников
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:34

Finance.ua: Взыскание по-новому. Что ждет должников

Пропонуємо до обговорення:
Минюст и Нацбанк упростили процедуру поиска и списания средств со счетов
В Украине упростили правила розыска банковских счетов, которые принадлежат должникам, и арест средств на них. Министерство юстиции и Национальный банк Украины внесли соответствующие изменения в документы, которые регулируют деятельность исполнителей и банков.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 06:31

Выводы и вопросы:
1. Исполнитель спишет сумму долга со счета в каждом банке, где у должника есть деньги.
2. Надеюсь кредитный лимит не будет являться теми деньгами, за счёт которых будут списываться долги?
neangel8888888
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:57

Как кучно, сначало штрафы за неявку в военкомат, потом принудительное изьятие средств. Смотрю у нас открыли новый источник денег, круче газового.
mankovit48
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:43

Re: Finance.ua: Взыскание по-новому. Что ждет должников

  mankovit48 написав:Как кучно, сначало штрафы за неявку в военкомат, потом принудительное изьятие средств. Смотрю у нас открыли новый источник денег, круче газового.
А что, раньше не было штрафов и принудительного изъятия средств по решению суда?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:53

Уже протестировал на себе работу этой системы. Работает. Налоговики списали долг, но не сообщили исполнителю. Исполнитель одним движением руки заблокировал карточки. Две недели не могу дозвониться ни в налоговую ни исполнителю. Приват и монобанк лучшие. Заблокировали мгновенно.
iym
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:19

Re: Finance.ua: Взыскание по-новому. Что ждет должников

Исполнительная наложила арест на счета моно, приват, тас, спортбанк по исполнительному листу за 2013 (!) год на сумму чуть меньше 4к. Прикол в том, что даже если я захочу оплатить, то не смогу, ведь счета заблочены =)
SeTM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:19

  SeTM написав:Исполнительная наложила арест на счета моно, приват, тас, спортбанк по исполнительному листу за 2013 (!) год на сумму чуть меньше 4к. Прикол в том, что даже если я захочу оплатить, то не смогу, ведь счета заблочены =)

Надо уходить в нал!!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:21

  Investor_K написав:
  SeTM написав:Исполнительная наложила арест на счета моно, приват, тас, спортбанк по исполнительному листу за 2013 (!) год на сумму чуть меньше 4к. Прикол в том, что даже если я захочу оплатить, то не смогу, ведь счета заблочены =)

Надо уходить в нал!!!

Опишут квартиру и автомобиль отвезут на штрафплощадку за счёт должника.

Уходить надо в землянки - вот там ничего не страшно.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:39

Замість того, щоб воювати с агресором, держава почала війну з народом! :evil:
Козак-характерник
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