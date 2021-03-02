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Finance.ua: Взыскание по-новому. Что ждет должников
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:34
Пропонуємо до обговорення:
Минюст и Нацбанк упростили процедуру поиска и списания средств со счетов
В Украине упростили правила розыска банковских счетов, которые принадлежат должникам, и арест средств на них. Министерство юстиции и Национальный банк Украины внесли соответствующие изменения в документы, которые регулируют деятельность исполнителей и банков.
Дивися повний текст Взыскание по-новому. Что ждет должников
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Додано: Вів 13 кві, 2021 06:31
Выводы и вопросы:
1. Исполнитель спишет сумму долга со счета в каждом банке, где у должника есть деньги.
2. Надеюсь кредитный лимит не будет являться теми деньгами, за счёт которых будут списываться долги?
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Додано: Вів 13 кві, 2021 08:57
Как кучно, сначало штрафы за неявку в военкомат, потом принудительное изьятие средств. Смотрю у нас открыли новый источник денег, круче газового.
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mankovit48
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:43
mankovit48 написав:
Как кучно, сначало штрафы за неявку в военкомат, потом принудительное изьятие средств. Смотрю у нас открыли новый источник денег, круче газового.
А что, раньше не было штрафов и принудительного изъятия средств по решению суда?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:53
Уже протестировал на себе работу этой системы. Работает. Налоговики списали долг, но не сообщили исполнителю. Исполнитель одним движением руки заблокировал карточки. Две недели не могу дозвониться ни в налоговую ни исполнителю. Приват и монобанк лучшие. Заблокировали мгновенно.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:19
Исполнительная наложила арест на счета моно, приват, тас, спортбанк по исполнительному листу за 2013 (!) год на сумму чуть меньше 4к. Прикол в том, что даже если я захочу оплатить, то не смогу, ведь счета заблочены =)
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SeTM
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:19
SeTM написав:
Исполнительная наложила арест на счета моно, приват, тас, спортбанк по исполнительному листу за 2013 (!) год на сумму чуть меньше 4к. Прикол в том, что даже если я захочу оплатить, то не смогу, ведь счета заблочены =)
Надо уходить в нал!!!
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Investor_K
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:21
Investor_K написав: SeTM написав:
Исполнительная наложила арест на счета моно, приват, тас, спортбанк по исполнительному листу за 2013 (!) год на сумму чуть меньше 4к. Прикол в том, что даже если я захочу оплатить, то не смогу, ведь счета заблочены =)
Надо уходить в нал!!!
Опишут квартиру и автомобиль отвезут на штрафплощадку за счёт должника.
Уходить надо в землянки - вот там ничего не страшно.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:39
Замість того, щоб воювати с агресором, держава почала війну з народом!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:01
Козак-характерник написав:
Замість того, щоб воювати с агресором, держава почала війну з народом!
Держава покупает у агрессора электричество, нефть, газ (и не только), по мутным схемам в сотрудничестве с "западными партнёрами" оформляет его через компании-прокладки используя фиктивный экспорт-импорт, а потом через исполнительную систему стрижёт бабло на этот пикничёк с пересичных.
Причём часть газа всё-таки украинская, но продаётся по цене импортной. И часть распределительных сетей построена самими абонентами - но им приходится платить за "доставку".
Ещё хотелось бы знать "кто все эти люди" в набсоветах госкомпаний, которые получают сказочные зарплаты и окончательно доводят эти предприятия до банкротства и ликвидации. И на каком основании эти люди туда попали
Кстати, "2 гектара" тоже в очереди на отмену. "Партнёрам" они нужнее
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