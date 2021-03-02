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Finance.ua: Взыскание
по-новому. Что ждет должников

Finance.ua: Взыскание по-новому. Что ждет должников
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:52

  Вкладчик1234 написав:
  Козак-характерник написав:Замість того, щоб воювати с агресором, держава почала війну з народом! :evil:

Держава покупает у агрессора электричество, нефть, газ (и не только), по мутным схемам в сотрудничестве с "западными партнёрами" оформляет его через компании-прокладки используя фиктивный экспорт-импорт, а потом через исполнительную систему стрижёт бабло на этот пикничёк с пересичных.
Причём часть газа всё-таки украинская, но продаётся по цене импортной. И часть распределительных сетей построена самими абонентами - но им приходится платить за "доставку".

Ещё хотелось бы знать "кто все эти люди" в набсоветах госкомпаний, которые получают сказочные зарплаты и окончательно доводят эти предприятия до банкротства и ликвидации. И на каком основании эти люди туда попали

Кстати, "2 гектара" тоже в очереди на отмену. "Партнёрам" они нужнее :)

Антинародний режим! Національна зрада. Колоборанти при владі. Запроданці.

Схаменіться! будьте люди,
Бо лихо вам буде.
Розкуються незабаром
Заковані люде,
Настане суд, заговорять
І Дніпро, і гори!
І потече сторіками
Кров у синє море
Дітей ваших... і не буде
Кому помагати.
Одцурається брат брата
І дитини мати.
І дим хмарою заступить
Сонце перед вами,
І навіки прокленетесь
Своїми синами!
Умийтеся! образ Божий
Багном не скверніте.
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать...
Бо невчене око
Загляне їм в саму душу
Глибоко! глибоко!
Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засядуть, і премудрих
Немудрі одурять!
Козак-характерник
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