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Ціна на електроенергію в Україні зросла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства Оператор ринку.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні зросла
.
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