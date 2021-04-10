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Ціна на електроенергію
в Україні зросла

Ціна на електроенергію в Україні зросла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:53

Ціна на електроенергію в Україні зросла

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства Оператор ринку.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні зросла.
R2
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