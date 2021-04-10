Про це свідчать дані державного підприємства Оператор ринку.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні зросла.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:53
Ціна на електроенергію в Україні зросла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні зросла.
Додано: Вів 13 кві, 2021 00:11
Когда закончится етот бред Францыя ,Гермаеия вы уровень зарплат и економики улавлевакте в стране последнее пускают с молотка чтоб пополнить не существующий бюджет от приватизацыи а вы сравниваете цены на електрокнергию
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:13
І зарплати теж будуть як мінімум 1500€ чи тільки ображати народ тарифами
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:27
А на сколько зарплата в Украине больше чем во Франции, Германии,Австрии ??????????
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