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Ціна на електроенергію
в Україні зросла

Ціна на електроенергію в Україні зросла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:53

Ціна на електроенергію в Україні зросла

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства Оператор ринку.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні зросла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:11

Когда закончится етот бред Францыя ,Гермаеия вы уровень зарплат и економики улавлевакте в стране последнее пускают с молотка чтоб пополнить не существующий бюджет от приватизацыи а вы сравниваете цены на електрокнергию
orylcova
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:13

І зарплати теж будуть як мінімум 1500€ чи тільки ображати народ тарифами
io2012ion
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:27

А на сколько зарплата в Украине больше чем во Франции, Германии,Австрии ??????????
mur20082
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