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Ціна на електроенергію
в Україні зросла

Ціна на електроенергію в Україні зросла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:53

Ціна на електроенергію в Україні зросла

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства Оператор ринку.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні зросла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:11

Когда закончится етот бред Францыя ,Гермаеия вы уровень зарплат и економики улавлевакте в стране последнее пускают с молотка чтоб пополнить не существующий бюджет от приватизацыи а вы сравниваете цены на електрокнергию
orylcova
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:13

І зарплати теж будуть як мінімум 1500€ чи тільки ображати народ тарифами
io2012ion
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:27

А на сколько зарплата в Украине больше чем во Франции, Германии,Австрии ??????????
mur20082
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:21

  orylcova написав:Когда закончится етот бред Францыя ,Гермаеия вы уровень зарплат и економики улавлевакте в стране последнее пускают с молотка чтоб пополнить не существующий бюджет от приватизацыи а вы сравниваете цены на електрокнергию

молодой специалист в Германии еще не закончив обучение в ВУЗе получает 3000 евро зарплаты из них за 1000 евро снимает квартиру . Данные 2021 года .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:24

Re: Ціна на електроенергію в Україні зросла

Достаточно сравнить цены на еду в Польше и Украине - она одинаковая, но вот зарплата в Польше в 2,5 раза выше
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:55

Ну правильно. Рост цен напрямую связан с повышением *зельоного тарифа* в общей составляющей енергосистемы Украины. Зимой солнца небыло и СЕС не работали, когда страна так нуждалась в електроенергиии, зато сейчас когда потребление упало *зельоная енергия* заработала на полную мощность что придутся как в 2019 году опять ее утилизировать на 2 млрд. гривень, а платить Ахметову по *зельоному тарифу* все равно обязаны. Вангую, что скоро введут обязательную абонплату за доставку как за газ, чтобы пользуешься или не пользуешься а плати на содержание Ахметова и КО
asurovv960
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:04

Re: Ціна на електроенергію в Україні зросла

Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:41

Мало того что ввалят локдаун , так ещё и цены повышают , нас всех просто тут считают не за людей ,а так просто рабы . :( Очень грустно все это
pavel_ivanov_9696
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:51

Після майдану наврят люди вийдуть вже пояснити керувальникам влади шо і як?
vitaliygoodlife
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