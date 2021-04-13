Про це свідчать дані державного підприємства Оператор ринку.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні зросла.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:53
Ціна на електроенергію в Україні зросла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні зросла.
Додано: Вів 13 кві, 2021 00:11
Когда закончится етот бред Францыя ,Гермаеия вы уровень зарплат и економики улавлевакте в стране последнее пускают с молотка чтоб пополнить не существующий бюджет от приватизацыи а вы сравниваете цены на електрокнергию
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:13
І зарплати теж будуть як мінімум 1500€ чи тільки ображати народ тарифами
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:27
А на сколько зарплата в Украине больше чем во Франции, Германии,Австрии ??????????
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:21
молодой специалист в Германии еще не закончив обучение в ВУЗе получает 3000 евро зарплаты из них за 1000 евро снимает квартиру . Данные 2021 года .
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:24
Re: Ціна на електроенергію в Україні зросла
Достаточно сравнить цены на еду в Польше и Украине - она одинаковая, но вот зарплата в Польше в 2,5 раза выше
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:55
Ну правильно. Рост цен напрямую связан с повышением *зельоного тарифа* в общей составляющей енергосистемы Украины. Зимой солнца небыло и СЕС не работали, когда страна так нуждалась в електроенергиии, зато сейчас когда потребление упало *зельоная енергия* заработала на полную мощность что придутся как в 2019 году опять ее утилизировать на 2 млрд. гривень, а платить Ахметову по *зельоному тарифу* все равно обязаны. Вангую, что скоро введут обязательную абонплату за доставку как за газ, чтобы пользуешься или не пользуешься а плати на содержание Ахметова и КО
Додано: Вів 13 кві, 2021 18:04
Re: Ціна на електроенергію в Україні зросла
Дешевше буде?
Додано: Вів 13 кві, 2021 18:41
Мало того что ввалят локдаун , так ещё и цены повышают , нас всех просто тут считают не за людей ,а так просто рабы . :( Очень грустно все это
Додано: Вів 13 кві, 2021 21:51
Після майдану наврят люди вийдуть вже пояснити керувальникам влади шо і як?
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