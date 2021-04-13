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Ціна на електроенергію
в Україні зросла

Ціна на електроенергію в Україні зросла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:00

  vitaliygoodlife написав:Після майдану наврят люди вийдуть вже пояснити керувальникам влади шо і як?

Люди вышли бы, что делать с баранами?
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:06

  yama написав:
  orylcova написав:Когда закончится етот бред Францыя ,Гермаеия вы уровень зарплат и економики улавлевакте в стране последнее пускают с молотка чтоб пополнить не существующий бюджет от приватизацыи а вы сравниваете цены на електрокнергию

молодой специалист в Германии еще не закончив обучение в ВУЗе получает 3000 евро зарплаты из них за 1000 евро снимает квартиру . Данные 2021 года .

Франция по этому году:
Локдаун.
З/П - минимальные, но приемлемые, всё закрыто, деньги уходят за квартиру и жрачку.
Дальше 10 км от квартиры не реально попасть - денег на такую роскошь не хватит.
Штрафы.
Это для честных и Законопослушных, тех, кто там официально.
Kudrjavuy
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