Ціна на електроенергію в Україні зросла

Люди вышли бы, что делать с баранами?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 22:00
Додано: Вів 13 кві, 2021 22:06
Франция по этому году:
Локдаун.
З/П - минимальные, но приемлемые, всё закрыто, деньги уходят за квартиру и жрачку.
Дальше 10 км от квартиры не реально попасть - денег на такую роскошь не хватит.
Штрафы.
Это для честных и Законопослушных, тех, кто там официально.
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