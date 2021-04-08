Перед тим, як ставити підпис у договорі з банком, споживач повинен уважно прочитати документ.
Дивися повний текст Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього уникнути.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 00:23
Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього...
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Дивися повний текст Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього уникнути.
Додано: Вів 13 кві, 2021 00:23
Вот прям ничего не тратил с кредитки и кредитный лимит перерос в долг? Это какой банк такой добрый? Страна должна знать своих героев!
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