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Анкета банку може стати
кредитним договором. Як цього...

Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:23

Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього...

Пропонуємо до обговорення:
Перед тим, як ставити підпис у договорі з банком, споживач повинен уважно прочитати документ.

Дивися повний текст Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього уникнути.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:23

Вот прям ничего не тратил с кредитки и кредитный лимит перерос в долг? Это какой банк такой добрый? Страна должна знать своих героев!
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:46

Да, уж! Статья написана по корявому. Я не пользуюсь кредитом, но у меня есть право на кредитный лимит. И как у меня возникает долг?
verand2005
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:47

Re: Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього...

за цей час кредитний ліміт у розмірі 5 тис. грн переріс у борг 20 тис. грн.

а долг надо возвращать работая бесплатно на плантациях сахарного тросника. :mrgreen:

Журна*листика которую мы заслужили
vitaliy_berdinskikh
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