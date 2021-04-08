RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна має капіталізувати
досвід у сфері розвитку...

Україна має капіталізувати досвід у сфері розвитку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:22

Україна має капіталізувати досвід у сфері розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в привітанні Кабінету міністрів в Facebook з нагоди Дня працівників ракетно-космічної галузі України.

Дивися повний текст Україна має капіталізувати досвід у сфері розвитку космічних технологій — Кабмін.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93351
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:22

....запуск собственного спутника дистанционного зондирования Земли «Сич-2-1»..... уже "соколик" из за тупости чинуш отлетался. Причем и деньги есть, но что бы оплатить Маску запуск на Фальконе надо было эти деньги со счетов решением клерков разблокировать и разрешить оплату.. пока чесали одно место место на Фальконе уже занято...
В псевдо- "космической" программе а по сути баблопильном проекте не предусмотрено создание своей РН, запуска или покупки национального спутника связи.. так болтовня но-о-чем типа - а мы обеспечим доступ населения к чему то там.... население и без этих баблопилов и дармоедов себе само обеспечивает доступ к тому, что нужно.
Джон
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 16.03.17
Подякував: 64 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна уклала договір з Pfizer про поставку 10... 1, 2, 3
R2 » Сер 07 кві, 2021 10:50
25 1985
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 17:05
EKO
Які вакцини і коли отримає Україна: графік постачань
R2 » Сер 07 кві, 2021 14:44
4 354
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 00:08
EKO
Україна зможе отримувати газ із країн ЄС
R2 » П'ят 26 бер, 2021 08:11
6 296
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:04
sersilver

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.