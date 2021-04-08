Про це йдеться в привітанні Кабінету міністрів в Facebook з нагоди Дня працівників ракетно-космічної галузі України.
Дивися повний текст Україна має капіталізувати досвід у сфері розвитку космічних технологій — Кабмін.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 08:22
Україна має капіталізувати досвід у сфері розвитку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має капіталізувати досвід у сфері розвитку космічних технологій — Кабмін.
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:22
....запуск собственного спутника дистанционного зондирования Земли «Сич-2-1»..... уже "соколик" из за тупости чинуш отлетался. Причем и деньги есть, но что бы оплатить Маску запуск на Фальконе надо было эти деньги со счетов решением клерков разблокировать и разрешить оплату.. пока чесали одно место место на Фальконе уже занято...
В псевдо- "космической" программе а по сути баблопильном проекте не предусмотрено создание своей РН, запуска или покупки национального спутника связи.. так болтовня но-о-чем типа - а мы обеспечим доступ населения к чему то там.... население и без этих баблопилов и дармоедов себе само обеспечивает доступ к тому, что нужно.
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