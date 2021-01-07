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Порошенко задекларував
150 млн дивідендів Roshen

Порошенко задекларував 150 млн дивідендів Roshen
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:18

Порошенко задекларував 150 млн дивідендів Roshen

Пропонуємо до обговорення:
Колишній президент передав в управління сліпому трасту свою частку в Roshen та отримує дивіденди.

Дивися повний текст Порошенко задекларував 150 млн дивідендів Roshen.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:18

І майже все спустив на закупівлю медичних костюмів та кисневих концентраторів для мудрого народу, який обрав Зеленського.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:25

Це він вам особисто сказав??. Водив пальчиком по банківських проводках???. В груди бився???
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:30

Re: Порошенко задекларував 150 млн дивідендів Roshen

  Українець написав:В груди бився???

яндекс транслейт детектет, москалинец ты раш.
vitaliy_berdinskikh
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