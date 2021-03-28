RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Киянам транспортний локдаун
«коштував» понад 80 млн грн

Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:35

Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Тиждень транспортного колапсу в столиці України і пов'язаний з ним час, який кияни втрачали в заторах, коштували їм 81,3 млн гривень.

Дивися повний текст Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93357
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:35

Хтось подумав, скільки вакцини можна було б купити на ці гроші чи облаштувати місць в лікарнях для хворих на корону?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:06

  0mage0 написав:Хтось подумав, скільки вакцини можна було б купити на ці гроші чи облаштувати місць в лікарнях для хворих на корону?

Ровно 0 -- что вакцин что мест: этих миллионов не существует.
Вартість транспортних втрат в агентстві розраховують за допомогою моделі міської мобільності Києва і сумарних втрат часу за день, які визначають за допомогою сервісу TomTom. Кількість втрачених годин множать на вартість однієї години роботи (для Києва це 105 гривень).
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 13 кві, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:07

Re: Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн

В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантинных ограничений в Киеве", - заявил мэр.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6661
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 1867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:44

может быть пора уже власти предъявить счёт?...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 06.08.08
Подякував: 284 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Без черг та бюрократії: На порталі «Дія» доступні понад...
R2 » Сер 31 бер, 2021 08:05
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 бер, 2021 09:11
_hunter
«Зелені» номери отримали вже понад 4000 власників...
R2 » Вів 30 бер, 2021 08:03
2 411
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 12:40
RomanTik
Скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун 1, 2
R2 » П'ят 26 бер, 2021 13:23
14 1100
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 бер, 2021 11:22
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.