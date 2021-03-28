Тиждень транспортного колапсу в столиці України і пов'язаний з ним час, який кияни втрачали в заторах, коштували їм 81,3 млн гривень.
Дивися повний текст Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:35
Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн.
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:35
Хтось подумав, скільки вакцини можна було б купити на ці гроші чи облаштувати місць в лікарнях для хворих на корону?
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:06
Ровно 0 -- что вакцин что мест: этих миллионов не существует.
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 13 кві, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:07
Re: Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн
В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантинных ограничений в Киеве", - заявил мэр.
Додано: Вів 13 кві, 2021 13:06
В полне реальнве миллионы!! Власти ничего пока не предявить у нас даже конфискованые взятки не могут взыскать не то что убытки по вредител. решениям
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