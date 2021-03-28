Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 кві, 2021 23:11
Порт, это нищие люди, у которых не хватает денег сходить к коучам, чтобы узнать, как себя вывести на новый уровень, в том числе заработков. Поэтому они нищими и останутся
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