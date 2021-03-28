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Киянам транспортний локдаун
«коштував» понад 80 млн грн

Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:11

Порт, это нищие люди, у которых не хватает денег сходить к коучам, чтобы узнать, как себя вывести на новый уровень, в том числе заработков. Поэтому они нищими и останутся :twisted:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 01:06

Re: Киянам транспортний локдаун «коштував» понад 80 млн грн

Є припущення, що найближчим часом зросте вартість проїзду в столичному метро і в комунальному транспорті Києва (можливо, введуть нові картки на зміну "КСК")
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 01:25

  AleksD написав:Є припущення, що найближчим часом зросте вартість проїзду в столичному метро і в комунальному транспорті Києва (можливо, введуть нові картки на зміну "КСК")


ага если типа сейчас рассчитывать экономически обоснованную цену (при текущем пассажиропотоке) то можно легко просить увеличить цену билета в 3 ... 5 раз
и будет как в Европе!
uaprofi
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