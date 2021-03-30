У податкової амністії в Україні було кілька основних цілей. При цьому повернення грошей з-за кордону - це не ключовий пріоритет.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії і навіщо це українцям.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:45
У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії і навіщо це українцям.
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:45
Ціль - другий раз зідрати шкуру із законослухняних украінців. Всі шахраі вже вписали все свое награбоване в деклараціі за попередній рік як готівковий кеш, з якого ні копійки не сплатили податків. Яскравий приклад - остання декларація Тимошенко.
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:48
Re: У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії.
Когда вписываешь кеш в налоговую декларацию - с вписанного надо уплатить налог который тоже указывается в налоговой декларации. Так что если какие-то шахраи из твоего примера что-то куда-то вписали то они вместе с этим уплатили налоги.
Забавно у тебя декларации работают: когда туда что-то вписывают шахраи то они налоги не платят, как только в свою декларацию что-то вписывает полварениковый простой украинец так он сразу вынужден заплатить стотыпицот милионов налога.
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:03
Легализация наворованного и точка. А те кто жили по правилам - хлопайте в ладоши и смотрите. Мерзко.
Додано: Вів 13 кві, 2021 14:19
Да, да вся страна поголовно кинется декларировать свои матрасные сбережения с обязательным указанием точного адреса ну и точного места чтоб легче было искать данные ценности😁
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:02
Олигархам налоговая амнистия и дотации, а простому народу повышение налогов, штрафов, цен и тарифов. Зашибись. Ето перемога однозначно.
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:10
Со вписанного кеша в налоговые декларации прошлых лет опубликованные на сайте НАЗК ничего не платится, в крайнем случае особо не приближенных могут попросить объяснить в письменном виде источники происхождения средств.
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