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План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, видатки держбюджету будуть скорочені. Але шанси отримати гроші досить високі.
Дивися повний текст План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення видатків держбюджету
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R2
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51
якщо українська влада й далі бикуватиме, то всім нам обріжуть.
і МВФ тут ні при чому.
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igorbuda52
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