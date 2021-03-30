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План Б без МВФ: радник Зеленського
допускає скорочення...

План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51

План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, видатки держбюджету будуть скорочені. Але шанси отримати гроші досить високі.

Дивися повний текст План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення видатків держбюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51

якщо українська влада й далі бикуватиме, то всім нам обріжуть.
і МВФ тут ні при чому.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:21

Владі треба вчитись жити по своїх реальних можливостях,а не по потребах.Треба менше жерти та красти.Вчиться існувати ,як пересічні їм ніхто траншів не дає.
sena_2008atp
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