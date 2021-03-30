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План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, видатки держбюджету будуть скорочені. Але шанси отримати гроші досить високі.
Дивися повний текст План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення видатків держбюджету
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R2
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51
якщо українська влада й далі бикуватиме, то всім нам обріжуть.
і МВФ тут ні при чому.
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igorbuda52
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Додано: Вів 13 кві, 2021 11:21
Владі треба вчитись жити по своїх реальних можливостях,а не по потребах.Треба менше жерти та красти.Вчиться існувати ,як пересічні їм ніхто траншів не дає.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:58
Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.
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барсик
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:33
sena_2008atp
В первую очередь быдут сокращены непроизводственные расходы на своры лицедеев?
На кортежи?
На самих чиновников -- а те, кто остануться вынуждены будут работать?
Вы словно из старого анекдота:Подорожала водка, в магазине цены осматривают отец с восьмилетним сыном, ребёнок спрашивает:
- Папа, теперь ты будешь меньше пить?
- Нет, сыночек - теперь ты будешь меньше кушать.
Так и клоуны, как крали, так и будут форсировать вывод средств, как минимум в офшоры.
На улице весна, Нарид перейдёт на травку.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 13 кві, 2021 13:44
А как же и чем же собираетесь оплачивать дотации по *зеленым тарифам* Ахметову и КО? Притом договоры на дотации были составлены в Евро. Тоесть не прокатит напечатать гривень и расплатиться с так называемыми *зелеными инвесторами*. Ето для тех кто голосовал здесь каждый день за расширение *зельоных тарифов*.
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asurovv960
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