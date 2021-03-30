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План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, видатки держбюджету будуть скорочені. Але шанси отримати гроші досить високі.
Дивися повний текст План Б без МВФ: радник Зеленського допускає скорочення видатків держбюджету
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R2
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:51
якщо українська влада й далі бикуватиме, то всім нам обріжуть.
і МВФ тут ні при чому.
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igorbuda52
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Додано: Вів 13 кві, 2021 11:21
Владі треба вчитись жити по своїх реальних можливостях,а не по потребах.Треба менше жерти та красти.Вчиться існувати ,як пересічні їм ніхто траншів не дає.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:58
Поки в збиткових держпідприємсвах зарплатня по 300-500 тис. грн і пенсії заслужених працівників по 20 тис.грн, ніякий МВФ нам не допоможе, це рух в одну сторону. Банкрутство. Зубожіння. Венесуела.
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барсик
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Додано: Вів 13 кві, 2021 22:09
Проблема не в тому, що МВФ якісь там пару лярдів не дасть.
Проблема в тому, що після такого рішення МВФ, Україні взагалі ніхто нічого не дасть. Ну, крім Росії, звичайно (під зобов'язання визання ЛДНР).
А ще ж треба якось повертати те, що ці убогі набрали в борг за останні 2 роки. І як це повертати, ніхто з них навіть не думав.
Особливо, в умовах, коли більше ніхто не позичає під нормальні відсотки.
Але з них станеться набрати боргів під ох-ні відсотки, бо не їм віддавати, а дірки в бюджеті треба затикати просто зараз.
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alt402
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:26
Якщо буде боротьба з корупцією і всяких вовків закриють #, то українці відчують реальні зміни на краще.
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Rainbow
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:39
Rainbow написав:
Якщо буде боротьба з корупцією і всяких вовків закриють #, то українці відчують реальні зміни на краще.
- Держи карман шире!
Для чего изначально, в лицо необходимо знать заказчика и выгодополучателя.
Обое вне Украины.
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 14 кві, 2021 19:15
Будуть друкувати папір чи урізати видатки?
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Investor_K
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Додано: Сер 14 кві, 2021 19:32
яйка будуть урізати ))
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greenozon
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