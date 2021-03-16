Про це повідомляється на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом».
Дивися повний текст Обсяги споживання населенням електроенергії істотно завищені - Енергоатом.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 11:02
Обсяги споживання населенням електроенергії істотно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяги споживання населенням електроенергії істотно завищені - Енергоатом.
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:03
жадность украинских олигархов поражает - берут на АЭС по 15 коп., а нам втюхивают по 1,68 грн. (+1000%)...
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:16
Как всегда всё в будущем времени "компания намерена обратиться в органы,компания проинформирует органы"Почему это уже не сделано?Потому,что очередная пустая говорильня.Все убытки перекроет элехторат.
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:18
Тракторист
Так мы же молчим. Так что они неправильно делают? Молодцы!
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