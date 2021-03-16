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Обсяги споживання населенням
електроенергії істотно...

Обсяги споживання населенням електроенергії істотно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:02

Обсяги споживання населенням електроенергії істотно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом».

Дивися повний текст Обсяги споживання населенням електроенергії істотно завищені - Енергоатом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:03

жадность украинских олигархов поражает - берут на АЭС по 15 коп., а нам втюхивают по 1,68 грн. (+1000%)...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:16

Как всегда всё в будущем времени "компания намерена обратиться в органы,компания проинформирует органы"Почему это уже не сделано?Потому,что очередная пустая говорильня.Все убытки перекроет элехторат.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:18

Тракторист
Так мы же молчим. Так что они неправильно делают? Молодцы!
finuser382
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:56

Списали на население непредвиденные расходы.
- ремонтные работы, аварии, потери с авариями на трансформаторах, замыкания,.....
- физически всё это расписать невозможно.
- Например: кабель не соответствует нагрузке потребления, на нём появляются большие потери. Дом был под отоплением - перешел на электрику, а кабель поменять и трансформатор нет средств.
- это и есть "производственные потери" из-за культуры производства, качества техники, условий, и пр.
- А платить нужно за всё.
  finuser382 написав:Тракторист
Так мы же молчим. Так что они неправильно делают? Молодцы!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Снимай штаны и пой "разлуку"!
Kudrjavuy
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