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Українці збільшили борги за
комуналку на 1 млрд гривень

Українці збільшили борги за комуналку на 1 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:04

Українці збільшили борги за комуналку на 1 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за лютий зросла на 1,1 млрд гривень. Станом на кінець лютого 2021 борги досягли 82,1 млрд гривень.

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R2
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