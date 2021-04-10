Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за лютий зросла на 1,1 млрд гривень. Станом на кінець лютого 2021 борги досягли 82,1 млрд гривень.
Дивися повний текст Українці збільшили борги за комуналку на 1 млрд гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:04
Українці збільшили борги за комуналку на 1 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці збільшили борги за комуналку на 1 млрд гривень.
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:09
Re: Українці збільшили борги за комуналку на 1 млрд гривень
Правильно!! Гранат їм в онус )))
|