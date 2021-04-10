В Україні до кінця 2021-го гречка подорожчає на 10-15%. В порівнянні з вереснем 2020 року її вартість зросла на 40-45%.
Дивися повний текст В Україні подорожчає гречка.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 12:32
В Україні подорожчає гречка
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Дивися повний текст В Україні подорожчає гречка.
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:32
интересная аграрная сверхдержава, которая не способна обеспечить продуктами даже себя...
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