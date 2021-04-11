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Українці продають долари - голова Ради НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це написав глава Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 15:30
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