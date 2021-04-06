Відповідний законопроект планують розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради.
Дивися повний текст У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за порушення самоізоляції.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:47
У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за порушення самоізоляції.
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:49
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