Відповідний законопроект планують розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради.
Дивися повний текст У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за порушення самоізоляції.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 16:47
У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за порушення самоізоляції.
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:49
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:24
Ну и правильно. Почесал репу и вместо поездки на/в Украину в этом году купил билеты в Dominican Republic. Там правительство из кожи вот лезет чтобы поддержать туризм. Даже ковидные тесты для иностранцев чтобы вернуться в свои страны сделали почти бесплатными. Для своих $150, для иностранцев $30. И, понятное дело, все въездные тесты-карантины-шмарантины отменили. Деньги зала ууууходят в Dominican Republic!
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:40
Re: У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за...
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:54
Не хочу, эт точно. Переболели ковидом, 2 раза сидел на карантине, похронил всех кого надо, сделали прививки, в наморднике хожу второй год. Устали мы всей самьёй. Нужно развеятся, а в странах где за тобой с полицией гоняются, дихлофосом травят на границе и пытаются оштрафовать и засадить на карантин в 3-й раз у нас диалога не выходит пока. Поездка в Украину откладывается. Ну это не только в Украину.
Да я вообще бронебойный в плане штрафов за курение. Не курю.
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