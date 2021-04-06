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У Раді пропонують запровадити
штрафи до 8,5 тисяч за...

У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:47

У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний законопроект планують розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Дивися повний текст У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за порушення самоізоляції.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:47

Эффективнее было бы закупить вакцину, а не увеличивать штрафы!
sunleo71
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:49

  sunleo71 написав:Эффективнее было бы закупить вакцину, а не увеличивать штрафы!

Вакцина - расходы, штрафы - доходы! :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:24

Ну и правильно. Почесал репу и вместо поездки на/в Украину в этом году купил билеты в Dominican Republic. Там правительство из кожи вот лезет чтобы поддержать туризм. Даже ковидные тесты для иностранцев чтобы вернуться в свои страны сделали почти бесплатными. Для своих $150, для иностранцев $30. И, понятное дело, все въездные тесты-карантины-шмарантины отменили. Деньги зала ууууходят в Dominican Republic!
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:40

Re: У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за...

  Dear_Sir написав:Деньги зала ууууходят в Dominican Republic!

Ты не хочешь поддержать экономику полиции своими штрафами? И какой ты патриот после этого?

Ты ещё небось и не куришь и тебя не разведёшь на штраф за курение. Ну и катись в свою доминикану.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Dear_Sir написав:Деньги зала ууууходят в Dominican Republic!

Ты не хочешь поддержать экономику полиции своими штрафами? И какой ты патриот после этого?

Ты ещё небось и не куришь и тебя не разведёшь на штраф за курение. Ну и катись в свою доминикану.


Не хочу, эт точно. Переболели ковидом, 2 раза сидел на карантине, похронил всех кого надо, сделали прививки, в наморднике хожу второй год. Устали мы всей самьёй. Нужно развеятся, а в странах где за тобой с полицией гоняются, дихлофосом травят на границе и пытаются оштрафовать и засадить на карантин в 3-й раз у нас диалога не выходит пока. Поездка в Украину откладывается. Ну это не только в Украину.

Да я вообще бронебойный в плане штрафов за курение. Не курю.
Dear_Sir
 
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