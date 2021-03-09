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Рада відхилила постанову про
мораторій на підвищення...

Рада відхилила постанову про мораторій на підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:55

Рада відхилила постанову про мораторій на підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Рада не підтримала проєкт постанови № 4609.

Дивися повний текст Рада відхилила постанову про мораторій на підвищення тарифів на енергоносії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:56

А зачем народу такие депутаты?Нужно отзывсть их ...
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:12

  sena_2008atp написав:А зачем народу такие депутаты?Нужно отзывсть их ...

ага..выбирайте депутатов которые введут мораторий на повышение всех цен в стране. Это же так просто- запретил повышать цены на всё и цены не повышаются.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:32

  sena_2008atp написав:А зачем народу такие депутаты?Нужно отзывсть их ...

Да кому нужен тот народ, исключительно до брошенного последнего бюллетеня.
В дальнейшем только молчи и плати.
Цены и тарифы съели пенсии и зарплаты, пирамида ОВГЗ съела проценты по депо, ручное регулирование курса съело возможный заработок на валюте. Средства дополнительного заработка и повышения уровня платежеспособности населения срезаются правительством, в противовес идут очередные повышения для вытруски последнего из матрасов и штрафы за неуплаты, автоматические списания долгов.
Вывод очевиден - стране не нужны лишние граждане. Какова перспектива? Миграция в любую вменяемую страну.
ruvex
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