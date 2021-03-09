Рада не підтримала проєкт постанови № 4609.
Дивися повний текст Рада відхилила постанову про мораторій на підвищення тарифів на енергоносії.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:55
Рада відхилила постанову про мораторій на підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада відхилила постанову про мораторій на підвищення тарифів на енергоносії.
Додано: Вів 13 кві, 2021 19:12
Додано: Вів 13 кві, 2021 22:16
Пока что наши депутаны запрещают не повышение тарифов, а нормальное передвижение по городу без надуманных ограничений.
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