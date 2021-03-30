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Рада відхилила постанову про мораторій на підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 кві, 2021 18:55
Пропонуємо до обговорення:
Рада не підтримала проєкт постанови № 4609.
Дивися повний текст Рада відхилила постанову про мораторій на підвищення тарифів на енергоносії
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Додано: Вів 13 кві, 2021 18:56
А зачем народу такие депутаты?Нужно отзывсть их ...
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sena_2008atp
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Додано: Вів 13 кві, 2021 19:12
sena_2008atp написав:
А зачем народу такие депутаты?Нужно отзывсть их ...
ага..выбирайте депутатов которые введут мораторий на повышение всех цен в стране. Это же так просто- запретил повышать цены на всё и цены не повышаются.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 12:39
Мамы Коболева и Витренко довольно потирают руки
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