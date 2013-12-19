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США внесли в чорний список
сім суперкомп'ютерів Китаю

США внесли в чорний список сім суперкомп'ютерів Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:39

США внесли в чорний список сім суперкомп'ютерів Китаю

Пропонуємо до обговорення:
До чорного списку потрапили відразу сім структур, чия діяльність пов'язана з високопродуктивними обчисленнями і суперкомп'ютерними платформами.

Дивися повний текст США внесли в чорний список сім суперкомп'ютерів Китаю.
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